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Bedelli Askerlik Çalışmasında Son Dakika Gelişmesi!..

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık bedelli askerlik açıklaması yaptı. Çalık bedelli askerlikte sona gelindiğini açıkladı. Buna göre bedelli askerlik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de çıkabilir.

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Bedelli Askerlik Çalışmasında Son Dakika Gelişmesi!..

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık bedelli askerlik açıklaması yaptı. Çalık bedelli askerlikte sona gelindiğini açıkladı. Buna göre bedelli askerlik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de çıkabilir.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:21
Bedelli Askerlik Çalışmasında Son Dakika Gelişmesi!..

Malatya Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, bedelli askerlik açıklaması yaptı. Partisinin diğer Malatya Milletvekilleri ile birlikte Malatya ilinin Yeşilyurt ilçesinde bazı açıklamalar yaptı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Öznur Çalık, bedelli askerlikte son durum konusunda da ifadeler kullandı.

Bedelli ile ilgili son durum kendisine sorulan Malatya Milletvekili Çalık, bu konuda çok ciddi çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı ile görüşerek karar vereceğini, kararın talepler doğrultusunda verileceğini dile getirdi.

Öznur Çalık, bedelli askerlik çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı çalışmalar tamamlandığında konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını belirtti.

Milletvekili Çalık’ın açıklamalarına göre bedelli düzenlemesi meclis gündemine 1 Ekim’den sonra girebilir. Ancak bedelli askerlik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de çıkabilir. Çalık kendilerine her türlü iletişi yolundan birçok talep geldiğini, bu talepleri görmenin görevleri olduğunu kaydetti.

Kaynak: Ajanslar

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Son Güncelleme: 16.07.2018 11:30
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Bedelli AskerlikBedelli Askerlik 2018
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Hasan 2 saat önce

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