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Bedelli askerlik 3. celp yerleri açıklandı, E Devlet celp dönemi sorgulama

Bedelli askerlikten yararlanacak olanların 3.celp döneminde gönderilecekleri birlikler belli oldu. Bedelli askerlikten faydalanacakların büyük bir merakla beklediği üçüncü celp yerleri beklendiği gibi erişime açıldı. Bedelli Askerlik Yükümlüleri, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

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Bedelli askerlik 3. celp yerleri açıklandı, E Devlet celp dönemi sorgulama

Bedelli askerlikten yararlanacak olanların 3.celp döneminde gönderilecekleri birlikler belli oldu. Bedelli askerlikten faydalanacakların büyük bir merakla beklediği üçüncü celp yerleri beklendiği gibi erişime açıldı. Bedelli Askerlik Yükümlüleri, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:01
Bedelli askerlik 3. celp yerleri açıklandı, E Devlet celp dönemi sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 bedelli askerlik yükümlülerinin sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını açıkladı. Gerekli işlemleri tamamlayarak bedelli askerlik başvurusunu bitiren ve beklemeye başlayan çok sayıda vatandaşı ilgilendiren 3. celp yerleri belli oldu. 

28 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan birinci celp dönemi ve 6 Eylül 2018 tarihinde açıklanan 2. celp döneminden sonra bugün üçüncü celp dönemi e-Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfasından erişime açıldı.

CELP YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemleri belirlenen süre içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak ve ayrıca tebligatgönderilmeyecek.

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Son Güncelleme: 27.09.2018 10:14
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bedelli askerlik celp yerleri açıklandı e devlet celp dönemi sorgulama
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