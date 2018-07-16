Bedelli Askerli Kulis Haberleri; Yaş 26 Ücret 20 Bin Lira Olacak!..

24 Haziran seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler bedelli askerlik ile ilgili gelişmelere çevrildi. Bedelli askerlik ile ilgili iktidar partisinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz ancak somut olarak ortaya konulan net bir bilgi de bulunmuyor. Son olarak Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık bedelli askerlik açıklaması yapmıştı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık; '' bedelli askerlik ile ilgili çalışmaların sonuna gelindi'' diyerek bedelli askerlik konusunda gözü kulağı haberlerde olan vatandaşları heyecanlandırdı.

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili son kulis bilgileri netleşmeye başladı. A Haber Muhabiri Erdinç Özyılmaz'ın aktardığı bilgilere göre; bedelli askerlik çalışmalarında yaş ve rakam kriterlerinin belirlenmesine çok az bir süre kaldı.

Özyılmaz şu bilgileri aktardı: "Askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yaş ve ücret ile ilgili ilgili çalışma devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre 26 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Yine de çalışmaların devam ettiğini söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayını işaret etmişti ancak 'Bir kararname ile kökten halledilebilir' mesajını vermişti.

6 MİLYON KİŞİ ASKERLİK SORUNUYLA BOĞUŞUYOR!...

Bedelli ile ilgili kriter önemli. Yaklaşık 6 milyon kişi askerlik sorunuyla boğuşuyor. Bu rakam her yıl hızla büyüyor. Eğer 25 yaş kriteri belirlenirse, 6 milyon kişiden yüzde 93'ü bedelli askerlikten faydalanabilecek. 15 bin lira belirlenirse, 6 milyarlık bir gelir elde edilecek.

Çalışmalar titiz şekilde devam ediyor. Öne çıkan kriter 26 yaş, 20 bin lira."

İşte bedelli askerlik ile ilgili gelişmelerin aktarıldığı tv programının ilgili bölümü;

KPSS Cafe olarak bedelli askerlik ile ilgili son gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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KPSSCafe.com.tr | Ankara