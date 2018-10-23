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Bedelli Asker Şehit Oldu!

Vatani görevini bedelli olarak Erzincan'da yapmakta olan 29 yaşındaki Onur Yavuzoğlu 12 Ekim 2018 günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesine alınan Onur Yavuzoğlu tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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Bedelli Asker Şehit Oldu!

Vatani görevini bedelli olarak Erzincan'da yapmakta olan 29 yaşındaki Onur Yavuzoğlu 12 Ekim 2018 günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesine alınan Onur Yavuzoğlu tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

23 Ekim 2018 Salı 20:24
Bedelli Asker Şehit Oldu!

Vatani görevini bedelli olarak Erzincan'da yapmakta olan 29 yaşındaki Onur Yavuzoğlu 12 Ekim 2018 günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesine alınan Onur Yavuzoğlu tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 

29 Yaşındaki Onur Yavuzoğlu askerlik hizmetini tamamlamak için 6 Ekim 2018 Cumartesi günü Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olmuştu.

YavuzoÄlu vatani gÃ¶revini yapmak iÃ§in 6 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Erzincan 59. TopÃ§u EÄitim Tugay KomutanlÄ±ÄÄ±'na teslim olmuÅtu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre topçu er Onur Yavuzoğlu, 12 Ekim 2018 Cuma günü rahatsızlanarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

12 Ekim 2018 tarihinden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Yavuzoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÃ¶z konusu tarihten itibaren yoÄun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi altÄ±nda olan YavuzoÄlu tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄmen kurtarÄ±lamadÄ±.,

59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, törende yaptığı konuşmada, Onur Yavuzoğlu'nun 6 Ekim 2018'de birliğe katılarak görevini yerine getirmeye başladığını ifade ederek, "Mehmetçik'imiz 12 Ekim günü geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş, ne yazık ki 22 Ekim günü vefat etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleriadına Mehmetçiğimize Allah'dan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuzoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra cenaze nakil aracı ile Erzincan Havalimanına götürülerek toprağa verilmek üzere uçakla memleketi İstanbul'a uğurlandı.

YavuzoÄlu'nun TÃ¼rk bayraÄÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅÄ± daha sonra cenaze nakil aracÄ± ile Erzincan HavalimanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek topraÄa verilmek Ã¼zere uÃ§akla Ä°stanbul'a uÄurlandÄ±.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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bedelli asker şehit oldu
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Bryy 1 saat önce

Allah rahmet eylesin Rabbim ailesine sabırlar versin inşAllah...

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2.muhafız 1 saat önce

Mekanın cennet olsun Allah kalanlarına sabır versin

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Mürsel 1 saat önce

Bu adam sehit olmadi yalan yere milletin gozunu boyamayin

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Samed 1 saat önce

Mekanı cennet olsun ben askerliğimi 96 4 Irak'ta yapmıştım saygım var Allah rahmet eylesin

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Mert 1 saat önce

Kaldırılsın bu 21 gün internet üzerinden temel eğitim verilsin

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Ebru 26 dakika önce

Allah ailesine sabır versin

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