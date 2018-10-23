Bedelli Asker Şehit Oldu!

Vatani görevini bedelli olarak Erzincan'da yapmakta olan 29 yaşındaki Onur Yavuzoğlu 12 Ekim 2018 günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesine alınan Onur Yavuzoğlu tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

29 Yaşındaki Onur Yavuzoğlu askerlik hizmetini tamamlamak için 6 Ekim 2018 Cumartesi günü Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olmuştu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre topçu er Onur Yavuzoğlu, 12 Ekim 2018 Cuma günü rahatsızlanarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

12 Ekim 2018 tarihinden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Yavuzoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

,

59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, törende yaptığı konuşmada, Onur Yavuzoğlu'nun 6 Ekim 2018'de birliğe katılarak görevini yerine getirmeye başladığını ifade ederek, "Mehmetçik'imiz 12 Ekim günü geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş, ne yazık ki 22 Ekim günü vefat etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleriadına Mehmetçiğimize Allah'dan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuzoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra cenaze nakil aracı ile Erzincan Havalimanına götürülerek toprağa verilmek üzere uçakla memleketi İstanbul'a uğurlandı.