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Bebek'te Ünlü Mekana Silahlı Saldırı!..

Ajanslara Son dakika haberi olarak düşen bilgilere göre Bebek bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

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Bebek'te Ünlü Mekana Silahlı Saldırı!..

Ajanslara Son dakika haberi olarak düşen bilgilere göre Bebek bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 23:15
Bebek'te Ünlü Mekana Silahlı Saldırı!..

Ajanslara Son dakika haberi olarak düşen bilgilere göre Bebek bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Bebek'te bulunan ünlü nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Lüks bir cip ile olay yerine gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen kişiler, saldırının ardından saldırı için geldikleri ciple kaçarak uzaklaştılar.  Olayda ölen yada yaralanan olmazken kafe etrafındaki araçlara kurşunlar isabet etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ajanslara yansıyan bilgiler şuanlık bu kadar ayrıntılar geldiğinde aktaracağız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 23:32
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bebek te ünlü mekana silahlı saldırı
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