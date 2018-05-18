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BBP Genel Başkanı: Yıkılasın İsrail Enkazını Göreyim

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen Zulme Lanet Kudüs'e Destek mitinginde konuştu.

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BBP Genel Başkanı: Yıkılasın İsrail Enkazını Göreyim

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen Zulme Lanet Kudüs'e Destek mitinginde konuştu.

18 Mayıs 2018 Cuma 19:16
BBP Genel Başkanı: Yıkılasın İsrail Enkazını Göreyim

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen Zulme Lanet Kudüs'e Destek mitinginde konuştu. Burada Kudüs için yüzbinlerin toplandığını belirten Destici, "Siyonist terörist İsrail devletinin Filistin topraklarını işgal etmesinin 70. yıl dönümü. Öncelikle bu işgal girişimini lanetliyorum ve reddediyorum.İnanıyorum ki gün gelecek Filistin toprakları tekrar Filistinlilerin olacaktır." dedi.

Konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden BBP Lideri, "Hem bu işgal girişiminden hem de ABD'nin uluslararası hukuka mugayyir davranışından sonra ilk olarak tepki gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, camiam ve milletimiz adına şükranlarımız sunuyorum. İnanıyorum ki bugün büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e getirenler yarın Tel Aviv'de bulamayacaklar Allah'ın izniyle.

Bugün sizlerle bizleri bir araya getiren ve milyonları buradan toplanmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birliktelik kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, dirliğimizi ve Türkiye'nin istikrarının kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz.Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim." dedi.

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