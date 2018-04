BBP Genel Başkanı Destici'den İttifak Açıklaması : Kararı Biz Vereceğiz

MHP'nin parti olarak ittifaka katılmasını istemediği bilinen BBP Lideri, Cumhurbaşkanının bakış açısının kendilerine olumlu olduğunu söyledi. BBP Lideri Destici: Cumhur ittifakının yanındayız. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimlerinde tavrımız budur. İttifakının şeklinin nasıl olacağı noktasına gelince, her ikisi de BBP tarafından düşünceleri Sn. Cumhurbaşkanımızla paylaştım. Kendileri düşüncelerini samimi bir şekilde ifade ettiler. BBP kendi kurullarıyla birlikte ittifakın içerisinde nasıl yer alacağı konusunda kararını kısa sürede verecektir. Sn. Cumhurbaşkanımız BBP'nin duruşu, tavrına, ittifakın içerisine nasıl alınacağı noktasında BBP'nin görüşlerine büyük önem ve değer veriyor. Bizim için kıymetli olanı budur. Bundan sonrası bizim vereceğimiz bir karar. Sn. Cumhurbaşkanımız partimizin görüşlerine düşüncelerine, çok saygıdeğer bir noktada değer veriyor. Onun için burada kararı biz vereceğiz. " dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin BBP'nin ittifakta parti olarak yer almasını istemediğini daha önce MHP Genel Başkan Yardımcısı açıklamıştı.

Habertürk'te Kübra Par'a konuşan Kalaycı, MHP ile AK Parti arasındaki ittifakla ilgili , "Şu an AK Parti ile MHP arasında bir ittifak söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna katılacak başka partilerin her iki siyasi partinin aday listelerinden girebileceğini söyledi. Kanun, her partiye aynı imkânları sunuyor. Ama Büyük Birlik Partisi’nin bu ittifaka ayrı kurumsal kimliğiyle katılmasının MHP olarak çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. BBP zaten bizden ayrılarak kurulmuş bir parti. İki parti arasında olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. 5-6 partili bir ittifak doğru olmaz. İki parti özelinde kalması bizce daha doğru olur." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA