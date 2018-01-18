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BBP Genel Başkanı "Bugün Afrin Operasyonu Yapılmazsa Bedeli Ağır Olur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Olası Afrin Operasyonunun Türkiye'nin güvenliği açısından büyük öneme sahip olduğunu, operasyonun yapılmaması halinde daha büyük bedellerin ödenebileceğini söyledi. 

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BBP Genel Başkanı "Bugün Afrin Operasyonu Yapılmazsa Bedeli Ağır Olur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Olası Afrin Operasyonunun Türkiye'nin güvenliği açısından büyük öneme sahip olduğunu, operasyonun yapılmaması halinde daha büyük bedellerin ödenebileceğini söyledi. 

18 Ocak 2018 Perşembe 16:04
BBP Genel Başkanı "Bugün Afrin Operasyonu Yapılmazsa Bedeli Ağır Olur"

BBP Genel Başkanı "Bugün Afrin Operasyonu Yapılmazsa Bedeli Ağır Olur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Olası Afrin Operasyonunun Türkiye'nin güvenliği açısından büyük öneme sahip olduğunu, operasyonun yapılmaması halinde daha büyük bedellerin ödenebileceğini söyledi. 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı şemsiyesiyle Suriye'yi işgal etmeye çalışan terör örgütü YPG PYD'nin imha edilmemesi halinde büyük sıkıntıların ortaya çıkacağını söyleyen BBP Genel Başkanı , terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar arkasında olduklarını açıkladı. 

Mustafa Destici, "ABD şuanda da açıkça hasmane bir tutum içerisine girmiştir. Tabi Türkiye burada kendi tedbirlerini alma yoluna gitmiş, Fırat Kalkanı Harekatını, İdlib operasyonunu yapmıştır ve bu operasyonların devam edeceğini de ifade etmiştir. Bugün de bir Afrin operasyonu başlamak üzeredir. Biz BBP olarak PYD ve YPG'yi yok etme noktasında atılacak bütün adımları sonuna kadar destekliyoruz. Artık kaybedecek zamanımız yoktur. Bundan sonra bir gecikmeye tahammülümüz yoktur. Bugün Afrin operasyonu yapılmaz, Münbiç alınmazsa, Fırat'ın doğusunda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı şemsiyesiyle oraya yerleşmeye çalışan YPG, PYD yok edilmezse Türkiye yarın daha ağır bedeller ödemekle karşı karşıya kalabilir." dedi. 

Türkiye'nin ABD ya da Rusya'ya güvenemeyeceğini, kendi çıkarları ve güvenliğini ön plana alması gerektiğini söyleyen Destici, "Fırat'ın batısındaki Afrin'de PYD, YPG'ye Rusya şemsiye olurken, doğusunda ABD CENTCOM şemsiye olmaktadır. Dolayısıyla da bunlar geri tarafta gizli bir işbirliği içerisinde de olabilir. Onun için Türkiye ne ABD'ye ne de Rusya'ya güvenemez. Dolayısıyla burada kendi göbeğini kesmek zorundadır. Zaten Türkiye harekatı başlattığında da kimin samimi olduğunu, olmadığını, kimin stratejik ortak müttefik olduğunu, olmadığını, kimin dost, kimin düşman olduğunu bu şekilde de görmüş oluruz. Kendimizi aldatmanın bir anlamı yok. Ne olacaksa da vatanımız, milletimiz, ülke güvenliğimiz ve insanımızın geleceği için bedelini de öderiz, ödemeye de razıyız." dedi.

KPSSCAFE-  ANKARA

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Son Güncelleme: 18.01.2018 16:11
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ABDAfrin OperasyonuAfrin Operasyonları
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