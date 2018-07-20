Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bazı FETÖ'cü İşadamları Para Karşılığı Tahliye Edildi

Bursa ve çevre illerde bulunan FETÖ'en tutuklu bazı işadamlarının para karşılığı tahliye edildiği ortaya çıktı. bunun üzerine harekete geçen ekipler bazı şüphelileri yakaladı.

banner396

Bazı FETÖ'cü İşadamları Para Karşılığı Tahliye Edildi

Bursa ve çevre illerde bulunan FETÖ'en tutuklu bazı işadamlarının para karşılığı tahliye edildiği ortaya çıktı. bunun üzerine harekete geçen ekipler bazı şüphelileri yakaladı.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:36
Bazı FETÖ'cü İşadamları Para Karşılığı Tahliye Edildi

Bomba İddia : Para karşılığı FETÖ'cü işadamları serbest bırakılıyor.

Bursa ve çevredeki bazı illerde, terör örgütü FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlar kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiası üzerinde emniyet ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda bir dernek başkanı ve avukatın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ile bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki bulunan bazı illerde terör örgütü FETÖ'den tutuklu olan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldıkları ortaya çıktı.

Bu skandalın tespit edilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir derneğin başkanı olan E.E.Ç ve kadın avukat O.Ö.T'nin de adalarında bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler bu şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılar arasında bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. 

Zanlıların para aldığı bazı iş adamlarının tutuklu iken cezaevinden tahliye olduğu, bazılarının ise tahliyelerinin henüz gerçekleşmediği tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin operasyon kapsamında 40'dan fazla kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: AA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
FetöSon DakikaHaberBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havalimanında Kadın Turist Krizi: Çırılçıplak Şekilde...
Havalimanında Kadın Turist Krizi: Çırılçıplak Şekilde...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Öz Kızına 8 Yıl Boyunca.. Polis Memuru Tutuklandı
Öz Kızına 8 Yıl Boyunca.. Polis Memuru Tutuklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim