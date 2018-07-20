Bazı FETÖ'cü İşadamları Para Karşılığı Tahliye Edildi

Bomba İddia : Para karşılığı FETÖ'cü işadamları serbest bırakılıyor.

Bursa ve çevredeki bazı illerde, terör örgütü FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlar kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiası üzerinde emniyet ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda bir dernek başkanı ve avukatın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ile bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki bulunan bazı illerde terör örgütü FETÖ'den tutuklu olan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldıkları ortaya çıktı.

Bu skandalın tespit edilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir derneğin başkanı olan E.E.Ç ve kadın avukat O.Ö.T'nin de adalarında bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler bu şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılar arasında bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu belirtildi.

Zanlıların para aldığı bazı iş adamlarının tutuklu iken cezaevinden tahliye olduğu, bazılarının ise tahliyelerinin henüz gerçekleşmediği tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin operasyon kapsamında 40'dan fazla kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak: AA