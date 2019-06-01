Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
sağanak
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLIN
7.3741
EURO
6.5125

Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Yurdumuz üzerinde etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de mevsim normalleri civarında diğer bölgelerimizde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Yurdumuz üzerinde etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de mevsim normalleri civarında diğer bölgelerimizde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:36
Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; bayram tatili süresince havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebileceği de tahmin ediliyor.  Bayram tatili süresince nüfus yoğunluğunun artması beklenen Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Bu bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.

Bazı merkezlerimizde Arefe günü ve Bayram süresince beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklarının ise şöyle olacağı tahmin ediliyor:
Ankara’da havanın genellikle az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve kısa süreli mevzi gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 28-31 derece civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da yağış beklenmiyor, genellikle az bulutlu öğleden sonraları parçalı bulutlu geçeceği ve en yüksek hava sıcaklıklarının 26-28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir’de yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 30-32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.  Antalya’da da yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 27-29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
bayramda hava olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elif Şafak'tan pedofili iddialarına yanıt: Kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum
Elif Şafak'tan pedofili iddialarına yanıt: Kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum
Adana'da ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat bulundu
Adana'da ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat bulundu
Bayram Tatili’nde Sıkı Trafik Denetimi
Bayram Tatili’nde Sıkı Trafik Denetimi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim