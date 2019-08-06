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Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 30 bini bulurken, gidişler devam ediyor.

Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 30 bini bulurken, gidişler devam ediyor.

06 Ağustos 2019 Salı 11:00
Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor.

Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

RANDEVUSU OLMAYANLAR GÖNDERİLMİYOR

Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırmayan ve randevu almayanların ülkesine gitmesine izin verilmiyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Sıcakta saatlerce bekleyen Suriyeliler vatan özlemlerini gidermek için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor. 
Suriyelilerin Kurban Bayramı için gidişinin 9 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

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