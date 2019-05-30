bayram tatili nde sıkı trafik denetimi

İçişleri Bakanı Sileyman Soylu, bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratlarının da sahada olacağı ‘Bayram Tatili Denetimleri’nde, trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amaçlanıyor.



HAVADAN DENETİMLER



Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde Bayram tatili süresince 66 müfettiş görev yapacak. Havadan denetimlere ağırlık verilecek, otobüslerde sivil ekiplerin yolcu gibi denetimlerine devam edilecek. Bu bayram toplam 1.520 yolcu otobüsü, sivil ekipler tarafından habersiz olarak denetlenecek. Ayrıca Ramazan Bayramı’nda trafik ekipleri aileleriyle seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtacak. Çocuklar, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecek ve bunlar sosyal medyadan paylaşılacak. En çok beğeni alan ilk 100 karne sahibi çocuğa bisiklet hediye edilecek.



TALİMATLAR 81 İLE GÖNDERİLDİ



Bakanlık 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlıkları’na gönderdiği Trafik Tedbirleri konulu talimat ile 31 Mayıs – 10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde karayollarında alınacak güvenlik önlemlerini tek tek sıraladı.

(BSHA)