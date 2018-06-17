Bayram Tatili Faciaya Dönüştü: 58 Ölü , 392 Yaralı

Ramazan Bayramı bazı vatandaşlar için neşe ve sevinç içinde geçerken bazı vatandaşlar için de kabus oldu. Ülke genelinde trafik yoğunluğu ve dikkatsizlik nedeniyle bayramda toplamda 58 kişi hayatını kaybetti.

Polis, jandarma ve diğer personellerin aldığı tüm güvenlik tedbirlerine ve yapılan uyarılara rağmen bu bayram tatilinde de üzücü trafik kazaları art arda meydana geldi.

AREFE GÜNÜNÜN BİLANÇOSU

Basın ve yayın organlarından derlenene bilgilere göre, Ramazan bayramı tatilinin başladığı arefe gününde, yurt genelinde meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNÜN BİLANÇOSU

Ramazan Bayramının ilk günü olan 15 Haziran Cuma günü de trafik kazası haberleri art arda geldi. İlk günde yurt genelinde meydana gelen trafik kazaları ile 15 kişi hayatını kaybetti. 98 kişi de bu feci kazalar sonucu yaralandı.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNÜN BİLANÇOSU

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü olan 16 Haziran Cumartesi günü ise, yurt genelinde meydana gelen kazalarda 17 kişi hayatını kaybederken 118 kişi de bu kazalar sonucu yaralandı.

TATİLİN SON GÜNÜ

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü ve son günü olan bugün de çeşitli illerde saat 17.00'ye kadar meydana gelen trafik kazaları ise 15 kişinin yaşamını yitirmesi, 106 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Böylece bayram tatilinin başladığı arife gününden bayramın üçüncü günü saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 58 kişi hayatını kaybetti, 392 kişi yaralandı.

Eskişehir ve Şırnak'ta önceki gün sabah aynı aileden üçer kişinin, Kütahya'da aynı gün yine aynı aileden 4 kişinin, Kastamonu'da da gece yarısı 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları, ağır bilançonun sadece 4 acı örneğini oluşturdu.

Acı haberler ile vatandaşlar ile yakınlarının mutlu günleri yas günleri oldu. KPSSCAFE olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA