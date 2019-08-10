Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri

Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Dini bayram olan Kurban Bayramı pazar günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın birinci gününde kılınacak olan bayram namazı için internette arama yapılmaya başlandı. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre il il Kurban Bayramı namaz saatleri...

DİYANETE GÖRE İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

Adana için Kurban bayramı namazı saati: 06.27

Adıyaman için Kurban bayramı namazı saati: 06.14

Afyonkarahisar için Kurban bayramı namazı saati: 06.44

Ağrı için Kurban bayramı namazı saati: 05.53

Aksaray için Kurban bayramı namazı saati: 06.31

Amasya için Kurban bayramı namazı saati: 06.20

Ankara için Kurban bayramı namazı saati: 06.33

Antalya için Kurban bayramı namazı saati: 06.46

Ardahan için Kurban bayramı namazı saati: 05.52

Artvin için Kurban bayramı namazı saati: 05.55

Aydın için Kurban bayramı namazı saati: 06.56

Balıkesir için Kurban bayramı namazı saati: 06.53

Bartın için Kurban bayramı namazı saati: 06.33

Batman için Kurban bayramı namazı saati: 06.03

Bayburt için Kurban bayramı namazı saati: 06.03

Bilecik için Kurban bayramı namazı saati: 06.44

Bingöl için Kurban bayramı namazı saati: 06.04

Bitlis için Kurban bayramı namazı saati: 05.58

Bolu için Kurban bayramı namazı saati: 06.37

Burdur için Kurban bayramı namazı saati: 06.47

Bursa için Kurban bayramı namazı saati: 06.48

Çanakkale için Kurban bayramı namazı saati: 06.59

Çankırı için Kurban bayramı namazı saati: 06.29

Çorum için Kurban bayramı namazı saati: 06.24

Denizli için Kurban bayramı namazı saati: 06.51

Diyarbakır için Kurban bayramı namazı saati: 06.06

Düzce için Kurban bayramı namazı saati: 06.38

Edirne için Kurban bayramı namazı saati: 06.56

Elazığ için Kurban bayramı namazı saati: 06.09

Erzincan için Kurban bayramı namazı saati: 06.07

Erzurum için Kurban bayramı namazı saati: 05.59

Eskişehir için Kurban bayramı namazı saati: 06.43

Gaziantep için Kurban bayramı namazı saati: 06.19

Giresun için Kurban bayramı namazı saati: 06.09

Gümüşhane için Kurban bayramı namazı saati: 06.06

Hakkari için Kurban bayramı namazı saati: 05.53

Hatay için Kurban bayramı namazı saati: 06.25

Iğdır için Kurban bayramı namazı saati: 05.48

Isparta için Kurban bayramı namazı saati: 06.45

İstanbul için Kurban bayramı namazı saati: 06.47

İzmir için Kurban bayramı namazı saati: 06.58

Kahramanmaraş için Kurban bayramı namazı saati: 06.20

Karabük için Kurban bayramı namazı saati: 06.32

Karaman için Kurban bayramı namazı saati: 06.36

Kars için Kurban bayramı namazı saati: 05.51

Kastamonu için Kurban bayramı namazı saati: 06.27

Kayseri için Kurban bayramı namazı saati: 06.24

Kilis için Kurban bayramı namazı saati: 06.21

Kırıkkale için Kurban bayramı namazı saati: 06.31

Kırklareli için Kurban bayramı namazı saati: 06.53

Kırşehir için Kurban bayramı namazı saati: 06.42

Kocaeli için Kurban bayramı namazı saati: 06.43

Konya için Kurban bayramı namazı saati: 06.37

Kütahya için Kurban bayramı namazı saati: 06.45

Malatya için Kurban bayramı namazı saati: 06.13

Manisa için Kurban bayramı namazı saati: 06.57

Mardin için Kurban bayramı namazı saati: 06.05

Mersin için Kurban bayramı namazı saati: 06.30

Muğla için Kurban bayramı namazı saati: 06.55

Muş için Kurban bayramı namazı saati: 06.00

Nevşehir için Kurban bayramı namazı saati: 06.28

Niğde için Kurban bayramı namazı saati: 06.11

Ordu için Kurban bayramı namazı saati: 06.25

Osmaniye için Kurban bayramı namazı saati: 06.24

Rize için Kurban bayramı namazı saati: 06.01

Sakarya için Kurban bayramı namazı saati: 06.41

Samsun için Kurban bayramı namazı saati: 06.17

Şanlıurfa için Kurban bayramı namazı saati: 06.13

Siirt için Kurban bayramı namazı saati: 06.00

Sinop için Kurban bayramı namazı saati: 06.21

Şırnak için Kurban bayramı namazı saati: 05.58

Sivas için Kurban bayramı namazı saati: 06.17

Tekirdağ için Kurban bayramı namazı saati: 06.53

Tokat için Kurban bayramı namazı saati: 06.18

Trabzon için Kurban bayramı namazı saati: 06.04

Tunceli için Kurban bayramı namazı saati: 06.07

Uşak için Kurban bayramı namazı saati: 06.49

Van için Kurban bayramı namazı saati: 05.53

Yalova için Kurban bayramı namazı saati: 06.46

Yozgat için Kurban bayramı namazı saati: 06.25

Zonguldak için Kurban bayramı namazı saati: 06.35

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR ?

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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