Bayram Günü Korkutan Deprem!..

Trabzon'un Araklı ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.

Trabzon ve çevre illerden hissedilen 3.9 şiddetindeki deprem bölge halkı tarafından kısa süreli panik il karşılanırken an ve mal kaybı yaşanmadı. Son günlerde özellikle ülkemizde 3 ile 4.8 şiddetinde onbinlerce artçı depremler meydana geldi.

Uzmanlar kısa süre içerisinde bu kadar çok sayıda depremin meydana gelmesinin daha büyük depreminde abercisi olabileceğini düşünürek olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin alınmaya başlandığını bildiriyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA