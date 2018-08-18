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Bayram'da Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı Belli Oldu!..

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte ülkemizde yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmı bayramını geçirmek için Suriye'ye dönmeye başladı.

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Bayram'da Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı Belli Oldu!..

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte ülkemizde yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmı bayramını geçirmek için Suriye'ye dönmeye başladı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:24
Bayram'da Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı Belli Oldu!..

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte ülkemizde yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmı bayramını geçirmek için Suriye'ye dönmeye başladı.

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği’nin online randevu sistemine başvuru yapıp Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, geçişlerin son gününde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmaya devam etti.

Yaşlı ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocuklara da eksik aşıları yapıldı.

Suriyelilerin ülkelerine geçişleri, yoğunluk nedeniyle akşam saatlerine kadar devam etti.

Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı Kilis Valiliği tarafından 35 bin 840 olduğu açıklandı.

Suriyeliler, 3 Eylül 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye´ye geri dönebilecekler.

DHA

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