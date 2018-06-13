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Bayram Arefesinde PTT, Banka, Vergi Kurumu, Devlet Kurumlar ve Hastaneler Açık mı?

Ramazan Bayramı Arefesinde bankalar, PTT, kamu kurumları ve Hastaneler açık olacak mı? Yarım gün çalışma saat kaça kadar? Banka ve PTT'ler açık mı?

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Bayram Arefesinde PTT, Banka, Vergi Kurumu, Devlet Kurumlar ve Hastaneler Açık mı?

Ramazan Bayramı Arefesinde bankalar, PTT, kamu kurumları ve Hastaneler açık olacak mı? Yarım gün çalışma saat kaça kadar? Banka ve PTT'ler açık mı?

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:01
Bayram Arefesinde PTT, Banka, Vergi Kurumu, Devlet Kurumlar ve Hastaneler Açık mı?

15 Haziran günü Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramından bir önceki gün Arefe gününde bankalar ve PTT açık mı sorusu internet üzerinden araştırılmaya başlandı.

Bu yıl Ramazan Bayramı Cuma-Cumartesi ve Pazar güğnüne denk geldi. Hafta sonuna denk gelmesi ile birlikte Arefe yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün kamu kurum ve kuruluşları tatil olacak. Ramazan Bayramı boyunca devlet daireleri ve resmi daireler 3.5 gün boyunca tatil olacak. 14 Haziran perşembe günü öğleden sonra başlayan olan resmi tatil 18 haziran pazartesi gününün gelmesi ile birlikte sona erecek.

BANKALAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Bankalar 14 Haziran perşembe Ramazan Bayramı arefesi günü yarım gün hizmet verecek. Öğleye kadar vatandaşlara hizmet verecek olan bankalar, öğleden sonra kapalı olacak. EFT, havale işlemi yapmak isteyenler banka işlemlerini 18 Haziran pazartesi günü anca yapabilecek.

BORSA İSTANBUL DA YARIM GÜN AÇIK OLACAK

Borsa İstanbul'un tatil takviminde arefe günü yarım gün çalışılacağı belirtildi. Borsa İstanbul 14 Haziran perşembe arefe günü yarım gün hizmet verecek.

PTT AÇIK MI?

PTT 'de diğer kamu kurumları gibi Arefe günü yarım gün hizmet verecek. Öğleye kadar açık olacak PTT, öğleden sonra kapalı olacak ve Pazartesi günü açılacak.

HASTANELER AÇIK MI?

Poliklinikler AArefe günü yarım gün hizmet verecek ve Cuma günü kapalı olacak. Acil servisler ise 7/27 açık olmaya devam edecek.

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