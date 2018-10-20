Bayrağımıza Çirkin Saldırı!

111 gündür haklarını savunmak adına eylem yapan işçilerin çadırına sabaha karşı bir saldırı yapıldı. Saldırıya ilişkin bilgi almak isteyen işçilere, güvenlik kameralarının o sırada bozuk olduğu söylendi.

İleri Haber'den Tugay Candan'ın haberine göre; Tekirdağ’ın Ergene İlçesi Velimeşe Mevkii’nde bulunan Aygün Alüminyum'da ağır patron uygulamaları ve 'hileli zam' politikasına karşı sendikalı oldukları için işten çıkarılan 12 işçi 111 gündür eylemine devam ediyor.

Bugün sabaha karşı patron tarafından işçilerin fabrika önünde kurdukları grev çadırına bir saldırı yapıldı. Çadır ve etrafında bulunan bayraklar sökülürken, sabah saatlerinde direniş alanına gelen işçiler çadır ve bayrakların yırtılarak, parçalarının etrafa saçıldığını gördüler.

Olayın nasıl olduğunu öğrenmek isteyen işçiler, fabrikadaki güvenlik kameralarını incelemek istedi. Ancak işçilere kameraların o sırada bozuk olduğu cevabı verildi.

İşçiler kazanana dek mücadeleye devam edeceklerini söylediler.