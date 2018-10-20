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Bayrağımıza Çirkin Saldırı!

111 gündür haklarını savunmak adına eylem yapan işçilerin çadırına sabaha karşı bir saldırı yapıldı. Saldırıya ilişkin bilgi almak isteyen işçilere, güvenlik kameralarının o sırada bozuk olduğu söylendi.

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Bayrağımıza Çirkin Saldırı!

111 gündür haklarını savunmak adına eylem yapan işçilerin çadırına sabaha karşı bir saldırı yapıldı. Saldırıya ilişkin bilgi almak isteyen işçilere, güvenlik kameralarının o sırada bozuk olduğu söylendi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 22:16
Bayrağımıza Çirkin Saldırı!

111 gündür haklarını savunmak adına eylem yapan işçilerin çadırına sabaha karşı bir saldırı yapıldı. Saldırıya ilişkin bilgi almak isteyen işçilere, güvenlik kameralarının o sırada bozuk olduğu söylendi.

İleri Haber'den Tugay Candan'ın haberine göre; Tekirdağ’ın Ergene İlçesi Velimeşe Mevkii’nde bulunan Aygün Alüminyum'da ağır patron uygulamaları ve 'hileli zam' politikasına karşı sendikalı oldukları için işten çıkarılan 12 işçi 111 gündür eylemine devam ediyor.

Bugün sabaha karşı patron tarafından işçilerin fabrika önünde kurdukları grev çadırına bir saldırı yapıldı. Çadır ve etrafında bulunan bayraklar sökülürken, sabah saatlerinde direniş alanına gelen işçiler çadır ve bayrakların yırtılarak, parçalarının etrafa saçıldığını gördüler.

Olayın nasıl olduğunu öğrenmek isteyen işçiler, fabrikadaki güvenlik kameralarını incelemek istedi. Ancak işçilere kameraların o sırada bozuk olduğu cevabı verildi.

İşçiler kazanana dek mücadeleye devam edeceklerini söylediler.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.10.2018 22:45
Anahtar Kelimeler:
bayrağımıza çirkin saldırı
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Muhammet Güler 20 dakika önce

OZEL SEKTORDE UYGULANAN AGIR VE ADIL OLMAYAN CALISMA KOSULLARI DEVLETIN ELIYLE DUZELTILMELI. CIKARILAN YASALARLA ADALETSIZLIKLERIN ONUNE GECILMELI.

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Abdullah 10 dakika önce

Böyle yapanları tespit sıkacaksın kafasına
Adalet namludadır

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