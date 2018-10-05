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Batman’daki kalleş saldırıdan bir kahreden haber daha!

Ajanslara düşen Son Dakika haberine göre; Batman’daki hain saldırıda yaralanan bir askerimizin daha şehit düştüğü öğrenildi. Böylece şehit sayımız maalesef 8’e yükseldi…

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Batman’daki kalleş saldırıdan bir kahreden haber daha!

Ajanslara düşen Son Dakika haberine göre; Batman’daki hain saldırıda yaralanan bir askerimizin daha şehit düştüğü öğrenildi. Böylece şehit sayımız maalesef 8’e yükseldi…

05 Ekim 2018 Cuma 09:10
Batman’daki kalleş saldırıdan bir kahreden haber daha!

Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK’lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

3 ASKERİN DAHA ŞEHİT OLDUĞU HABERİ GELDİ
Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı 5 asker hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralırandan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İlerleyen saatlerde durumu ağır olan askerler kurtarılmayarak şehit oldu. Şehit sayısı 7’ye yükseldi. Yaralı 2 askerimizin ise tedavisi devam ediyor.

ŞEHİT SAYISI 8’E YÜKSELDİ
Saldırıda yaralanan askerlerden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Yahya Şen, Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon tarafından saat 16.00’da Batman Bölge Devlet Hastanesi’nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nakledildiği sırada şehit oldu.

Gercüş ilçesinin Yemişli Köyü ile Mardin’in Dargeçit ilçesinin Umutlu Köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 asker şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon devam ediyor.

Öte yandan, saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör tarafından algılanmadığı öğrenildi.

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