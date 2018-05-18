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Batman'da İftarlık Dağıtan Personele Hain Saldırı! 3 Kişi Yaralandı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Batman Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle İl genelindeki dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere saldırı düzenlendi.3 görevli yaralandı.

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Batman'da İftarlık Dağıtan Personele Hain Saldırı! 3 Kişi Yaralandı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Batman Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle İl genelindeki dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere saldırı düzenlendi.3 görevli yaralandı.

18 Mayıs 2018 Cuma 18:41
Batman'da İftarlık Dağıtan Personele Hain Saldırı! 3 Kişi Yaralandı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Batman Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle İl genelindeki dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere saldırı düzenlendi.3 görevli yaralandı.

Bağlar Mahallesi Garzan Caddesinde düzenlenmesi planlanan bin kişilik iftar için görevliler alandaki yerini almaya başladı. Hazırlanan masalarda katılımcılar için belirlenen iftar menüsünün hazırlığı yapılırken, görevli personele kimliği öğrenilemeyen kişiler tarafından taş ve sopalarlar saldırıldı. Yaralanan 3 görevli, sağlık ekiplerince olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahelenin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaçan şüphelilerden birisi polis tarafından yakalanırken, diğer şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı sonrası iftar organizasyonunun iptal edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BatmanBatman IftarBatman Iftarlık
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Özgür 53 dakika önce

Benim memleketim ve Benim mahlem hemen 2 sokak Arkada utanç verici

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