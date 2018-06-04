Batman'da Hainler Saldırdı! Bir Korucu Yaralandı

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütü tarafından güvenlik korucularına roketatar ve makineli tüfeklerle saldırı düzenlendiği öğrenildi, 1 kahraman güvenlik korucusu yaralandı.

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında bir grup bölücü kahpe tarafından kahraman güvenlik korucularına roketatar ve makineli tüfeklerle saldırı düzenlendi. 1 Güvenlik korucusunun yaralandığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Sason'a bağlı Kelhasan köyü ile Kozluk'a bağlı Gümüşörgü köyü arasında bulunan Domuztepe mevkisinde görevli güvenlik korucularına akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda yaralanan korucu Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Korucunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırıdan sonra karanlıktan faydalanarak kaçan bölücü hainlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda asker ve korucunun sevk edildiği bölgedeki operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

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