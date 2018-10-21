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'Batı'dan İnsan Hakları Diye Bir Şey Getirmişler, Eskiden Kul Hakkı Vardı'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse katıldığı bir konferansta yaptığı konuşma ile tepki çekti. Rektör insan hakları, işçi hakları, çocuk hakları gibi kavramların batıdan devşirildiğini iddia ederek "Çatışmacı kültürün ürünüdür ve bu da hakperest bir toplum ortaya çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

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'Batı'dan İnsan Hakları Diye Bir Şey Getirmişler, Eskiden Kul Hakkı Vardı'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse katıldığı bir konferansta yaptığı konuşma ile tepki çekti. Rektör insan hakları, işçi hakları, çocuk hakları gibi kavramların batıdan devşirildiğini iddia ederek "Çatışmacı kültürün ürünüdür ve bu da hakperest bir toplum ortaya çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

21 Ekim 2018 Pazar 13:31
'Batı'dan İnsan Hakları Diye Bir Şey Getirmişler, Eskiden Kul Hakkı Vardı'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse katıldığı bir konferansta yaptığı konuşma ile tepki çekti. Rektör insan hakları, işçi hakları, çocuk hakları gibi kavramların batıdan devşirildiğini iddia ederek "Çatışmacı kültürün ürünüdür ve bu da hakperest bir toplum ortaya çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Gazete Manifesto'nun aktardığı habere göre, İstanbul Bağcılar İlçe Müftülüğü’nün Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Günümüz Ailesinde Problemler ve Çözüm Yolları” konulu konferansa katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Saffet Köse, “Eskiden kul hakkı denildiğinde titrerdik. Bunu kendimize bir vazife olarak bilirdik.” açıklamasını yaptı.

HAKPEREST TOPLUM

Rektör Köse “Şimdi insan hakları diye bir şey getirdiler. Kadın hakları ve çocuk hakları, işçi hakları, hasta hakları diye.” ifadelerini kullanan Köse ayrıca sözkonusu hakları “Batı dünyasından gelen ve çatışma kültürünün ürünü olan seküler haklar” diye niteleyen Köse, “Çünkü orada sosyal bir yapı var ve bu yapı içerisinde üstler astları eziyor. Çatışmacı kültürün ürünüdür ve bu da hakperest bir toplum ortaya çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Haklara “alerji”sini ifade ettiği sözlerine “Adam diyor ki, bu benim hakkım, çocuk diyor bu benim hakkım, diğeri diyor benim hakkım. Haklar üzerinden bir çatışmaya getirip ailenin içine soktuk. Bu ciddi problemlerden bir tanesidir” diye devam eden Köse, “Çözüm ve huzur arıyorsak hakperest olmayı terk etmemiz gerekiyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Rektör Köse'nin sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi. İşt o tepkilerden bazıları;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.10.2018 16:14
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batı dan insan hakları diye şey getirmişler eskiden kul hakkı vardı
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