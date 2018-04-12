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Başkentray Açılış Töreninde Erdoğan'dan Flaş Açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir son dakika açıklamasında bulundu.

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Başkentray Açılış Töreninde Erdoğan'dan Flaş Açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir son dakika açıklamasında bulundu.

12 Nisan 2018 Perşembe 12:37
Başkentray Açılış Töreninde Erdoğan'dan Flaş Açıklama

Ankara'da Başkentray'ın hizmete açılması nedeniyle düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da kurulan Başkentray'ın metro konforunda hizmet vereceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'd etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Ankara'da metro konforunda hizmet verecek Başkentray'ın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu. Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultuıusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk.

Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor.

PIRIL PIRIL OLACAK

Ankara'ya şehircilik açısında çağ atlattık. Sokakları pislikten geçilmeyen Ankara'dan, Başkent olan Ankara'ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum, geliyoruz. Her yer pırıl pırıl olacak, benim vatandaşımda burada konforlu bir hayat yaşayacak. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anltasa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir.

GENÇLER BİLMEZ

Gençlere eski Ankara'yı anlatmak zor. Aylarca haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu bilmezler. Arıza ve bakım nedeniyle birkaç saatlik veya 1-2 gün su akmadığında hayat nasıl alt üst oluyor değil mi? Tüp kuyruklarında beklemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Doğalgaz ile ısınan, çakmağı çakınca yanan ocak bulunan evde yaşayana bunları anlatmak kolay değil. Başkentray ile, neredeyse her kapıda bulunan otomobil ile ulaşım kolaylığı yaşıyorlar. Ağabeylerinizi, babalarınızın ömrü birkaç saatte bir gelen otobüsü, treni beklemekle geçti. Araba zengine mahsus, uçağa binmek rüyalarda görünüyordu. Havayolunu halkın yolu haline getirdik.

TARİHİMİZİ ÇOK İYİ ÖĞRENİN

Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var.

AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4 bin 123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanBaşkentray
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