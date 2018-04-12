Başkentray 24 Nisan'a Kadar Ücretsiz OIacak (Başkentray Durakları)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreninde konuştu. Başkentray'ın açılışında Ankaralılara bir de müjdeli haber veren Cumhurbaşkanı, Başkentray'ın 24 Nisan 2018 tarihine kadar tamamiyle ücretsiz olacağını söyledi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 Nisan Milli Bayram... 23 Nisan dahil ücretsiz hizmet verecek" dedi. Son zamanlarda artış gösteren Döviz Kurlarıyla ilgili de konuşan : Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulanlara da bakmayın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizi döviz kuru, döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başlarının çaresine baksın. Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz." dedi. Kanal İstanbul için ihalenin olmazsa olmaz haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. İşte son Boğazdaki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu, daha bekleyemeyiz. Bu ihalenin süratle yapılması lazım." şeklinde konuştu.

TRENLER BAŞLANGIÇTA 15 DAKİKADA BİR GELECEK, DAHA SONRA 5 DAKİKADA BİR HİZMET VERİLMESİ PLANLANIYOR.