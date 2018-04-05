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Başkan Tuna Ankaralıları Sevindiren Haberi, Bu Akşam Verdi

Son dakika haberi.. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa tuna yaptığı açıklamada Ankaralıları sevindiren bir açıklama yaptı.

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Başkan Tuna Ankaralıları Sevindiren Haberi, Bu Akşam Verdi

Son dakika haberi.. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa tuna yaptığı açıklamada Ankaralıları sevindiren bir açıklama yaptı.

05 Nisan 2018 Perşembe 22:43
Başkan Tuna Ankaralıları Sevindiren Haberi, Bu Akşam Verdi

Ankaralıları sevindiren açıklama bu akşam geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaptığı son dakika açıklamasında, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) ve Kızılay metro istasyonu içerisindeki tuvaletlerin ücretsiz olacağını kaydetti.

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm otoparkların tam gün ücretinin 1 TL'ye düşürülmesi kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir karara daha imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) ve Kızılay metro istasyonu içerisindeki tuvaletlerin ücretsiz olacağını kaydetti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaAnkaraKızılayAştiMetro
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