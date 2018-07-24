Başından Vurulan Uzman Çavuşun Durumu Ağır

Son dakika haberi Adana'dan geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Adana'da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Camii yanında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan birisini görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası hemen olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın uzman çavuş 24 yaşındaki Akif Toruk olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından uzman çavuş Toruk'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Toruk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA