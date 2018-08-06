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Başına 600 Bin Lira Ödül Konulan Terörist Tunceli'de Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı yapılan operasyonlar ile ilgili düzenli bilgi paylaşımı yapmaya devam ediyor. Başına 600 bin lira ödül konulan aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan Yusuf Kod Adlı İlker Tezer ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Başına 600 Bin Lira Ödül Konulan Terörist Tunceli'de Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı yapılan operasyonlar ile ilgili düzenli bilgi paylaşımı yapmaya devam ediyor. Başına 600 bin lira ödül konulan aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan Yusuf Kod Adlı İlker Tezer ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:41
Başına 600 Bin Lira Ödül Konulan Terörist Tunceli'de Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı yapılan operasyonlar ile ilgili düzenli bilgi paylaşımı yapmaya devam ediyor. Başına 600 bin lira ödül konulan aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan Yusuf Kod Adlı İlker Tezer ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'ye bağlı Ovacık ilçesinin kırsal kesimlerinde yürütülen operasyonlarda 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edildi" açıklaması yapıldı.

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Son Güncelleme: 06.08.2018 09:13
Anahtar Kelimeler:
Ovacıkİlker TezerYusuf Kod AdlıTunceli
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