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Başbakan Yıldırım Sert Konuştu: "Bu Kepazeliğe, Bu Aymazlığa.."

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli konulara değinirken Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Suriye'deki son duruma parmak bastı.

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Başbakan Yıldırım Sert Konuştu: "Bu Kepazeliğe, Bu Aymazlığa.."

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli konulara değinirken Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Suriye'deki son duruma parmak bastı.

26 Ocak 2018 Cuma 21:35
Başbakan Yıldırım Sert Konuştu: "Bu Kepazeliğe, Bu Aymazlığa.."

İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen 'Beyoğlu Sohbetleri' programına katılan Başbakan Binali Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına değinen Başbakan Yıldırım, ABD'ye ve Suriye'ye tepki gösterdi. 

"Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez" diyerek sözlerine başlayan Başbakan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız. Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada. ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?

30 Bin Kişilik Ordu

Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz' diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez.

Silah Yardımı

Biz paramızla silah ve mühimmat istiyoruz alamıyoruz. Şimdi Türkiye ne yapsın kardeşim? Yani ne yapalım, 'Canınız sağ olsun' mu diyelim?"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaBinali YıldırımAfrinABDZeytin Dalı
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