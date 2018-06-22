Başbakan Yıldırım'dan CHP Eleştirisi : Atatürk'ün Kurduğu Partiye Bölücülerle İş Birliği Yakışmaz

Burada istihdama yönelik çağrılarda bulunan Yıldırım, yatırımların aralıksız sürmesi için istikrarın önemine dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan vekili, "Yatırımların kesintisiz devam etmesi için, yatırımların daha çok istihdama dönüşmesi için ihtiyacımız olan nedir istikrar ve güven. İstikrar olmayan, güven olmayan ülkelerde yatırım olmaz. İşte bakıyoruz etrafımıza Suriye, Irak, Yemen, Libya başka ülkeler büyük perişanlık var. İnsanların düzenleri bozulmuş, evini barkını terketmiş, göçmen olma yolunda hayatları sönmüş ama Türkiye bölgede sadece kendi kalkınmasını kendi gelişmesini sürdürmekle kalmıyor aynı zamanda mazlum milletlerin evlatlarına da kucak açıyor, onları bağrına basıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye yönelik bir çok oyun oynandığını bu konuda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yıldırım , CHP'ye yönelik HDP üzerinden eleştirileri sürdürdü. Başbakan, "Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisi CHP'de adaylar, adaylığı açıklandıktan sonra Anıtkabir'e giderlerdi. Şimdiki cumhurbaşkanı adayı nereye gitti, bölücülerin baş destekçisi Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Bu bile tek başına karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi gösteriyor. Cumhuriyetin partisine bölücülerle iş birliği yapmak yakışmaz." dedi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA