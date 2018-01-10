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Başbakan Yıldırım Açıkladı! 'Yeni Reform Paketi Yakında Meclise Geliyor'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuştu.

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Başbakan Yıldırım Açıkladı! 'Yeni Reform Paketi Yakında Meclise Geliyor'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuştu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:31
Başbakan Yıldırım Açıkladı! 'Yeni Reform Paketi Yakında Meclise Geliyor'

Başbakan Binali Yıldırım'dan İstinaf Mahkemeleri Açıklaması 'Sayısı Artacak'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuştu. Burada adli yargıda halen 9 merkezde faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin 15'e çıkarılacağını söyleyen Yıldırım, yeni bir reform paketinin de yakın zamanda meclise geleceğini söyledi.

YARGIDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Başbakan Binali Yıldırım, "Adli yargıda halen 9 merkezde faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin sayısını artıracağız, 15'e çıkaracağız.Yargıya olan güveni daha da artırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği ihtiva eden yeni bir reform paketini de yakın bir zaman içerisinde yüce Meclis'e getirmiş olacağız.Hukuku ve yargıyı, adaleti sağlamanın imkanı olmaktan çıkarıp örgütsel bir yapının aracı haline dönüştürmek isteyenler, hukuk sistemine de çok büyük zarar verdiler.

Dolayısıyla FETÖ ile mücadele, istiklal ve istikbal mücadelesi olmanın yanında aynı zamanda yargının güven ve itibar mücadelesine dönüşmüştür. Bu mücadeleyi, adalet terazisini doğru tutarak kazanacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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