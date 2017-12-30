Başbakan :" Yeni Yıla Girerken 1 Milyon Kişinin Evinde Bayram Havası Oluştu"

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 6. Olağan Kongresinde konuştu. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 696 Sayılı KHK ile Kamuda çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi olarak istihdamına yönelik düzenlemenin de hayata geçirileceğini söyledi.

Binali yıldırım, "Taşeronda çalışan tüm kardeşlerimizi daimi kadrolara aldık. Böylece yeni yıla girerken 1 milyon vatandaşımızın evinde bayram havası oluştu.Son 15 yılda serhat şehri Edirne'ye 6,5 milyar liralık yatırım yaptık.Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018’in ilk aylarında temelini atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak." dedi.

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