Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan :" Yeni Yıla Girerken 1 Milyon Kişinin Evinde Bayram Havası Oluştu"

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 6. Olağan Kongresinde konuştu. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 696 Sayılı KHK ile Kamuda çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi olarak istihdamına yönelik düzenlemenin de hayata geçirileceğini söyledi.

banner396

Başbakan :" Yeni Yıla Girerken 1 Milyon Kişinin Evinde Bayram Havası Oluştu"

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 6. Olağan Kongresinde konuştu. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 696 Sayılı KHK ile Kamuda çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi olarak istihdamına yönelik düzenlemenin de hayata geçirileceğini söyledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:52
Başbakan :" Yeni Yıla Girerken 1 Milyon Kişinin Evinde Bayram Havası Oluştu"

Başbakan :" Yeni Yıla Girerken 1 Milyon Kişinin Evinde Bayram Havası Oluştu"

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 6. Olağan Kongresinde konuştu. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 696 Sayılı KHK ile Kamuda çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi olarak istihdamına yönelik düzenlemenin de hayata geçirileceğini söyledi.

Binali yıldırım, "Taşeronda çalışan tüm kardeşlerimizi daimi kadrolara aldık. Böylece yeni yıla girerken 1 milyon vatandaşımızın evinde bayram havası oluştu.Son 15 yılda serhat şehri Edirne'ye 6,5 milyar liralık yatırım yaptık.Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018’in ilk aylarında temelini atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak." dedi.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.12.2017 16:56
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBaşbakan Binali YıldırımBaşbakan Binali Yıldırım Taşeron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-İş 'Asgari Ücrete Muhalefet Ediyoruz'
Türk-İş 'Asgari Ücrete Muhalefet Ediyoruz'
Asgari Ücret Açıklaması Sonrası Hak-İş'ten İlk Tepki 'Yeterli Değil'
Asgari Ücret Açıklaması Sonrası Hak-İş'ten İlk Tepki 'Yeterli Değil'
Mahir Ünal: " PKK Ne Diyorsa, CHP Onu Diyor"
Mahir Ünal: " PKK Ne Diyorsa, CHP Onu Diyor"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim