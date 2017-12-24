Başbakan Yardımcısından Taşeron Kadro Sınavı Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugün yayımlanan iki yeni KHK hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SINAV SADECE PROSEDÜR

AK Parti Siverek 6. Olağan kongresinde konuşan Bekir Bozdağ, "Taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık, taşeron uygulamasına son verdik, 450 bin taşeronda çalışan işçi sürekli kadroya geçmiştir. Ayrıca belediyelerde ve özel idarede çalışanlar da belediye ve özel idarenin kuracağı iktisadi teşekküller ve kendi bünyesindeki şirketler üzerinden çalıştırılacak ve orada da taşeron uygulaması bundan sonra olmayacaktır. Emek verenler, ter dökenler emeklerinin karşılığını emeklerine saygı olarak ve onlara kendilerine uygun özlük hakları sağlanarak daha iyi elde etme imkanı bulacaklardır. Elbette bunun bir geçiş süreci var. Bu geçiş süreci tamamlandığında her şey daha iyi olacaktır. Ayrıca 4/C uygulamasını da tamamen kaldırdık ne kadar 4/C'li varsa onların tamamını 4/B kadrosuna aldık ve onların durumunu da daha iyi bir noktaya taşıdık.

Geçici ve mevsimlik işçiler onlarla ilgili de çalışma sürelerini 5 aydan 9 aya kadar uzatma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verdik. Yani onların durumları da bundan sonra daha iyi hale gelecektir.Sınav konuldu ama bu sınav bilmenizi isteriz ki eleme sınavı değildir, bu işin yapılması için sadece uygulanacak bir prosedürdür, çalışan insanları sınav yoluyla elemek maksadıyla getirilmiş bir şey değildir ve bu sınav uygulanarak insanların elemesi yapılmayacak sadece bu sınavla sürekli kadroya geçişinin temini yapılacaktır. Bunun da özellikle bilinmesini istiyoruz çünkü bazı çevreler şimdiden bunu istismar etmeye kalkıyorlar. Biz sürekli kadroya alıyoruz zaten çalıştıkları işler var o çalıştıkları işi yıllardır yapan insana neyi soracağız. Zaten usul belli biz bu usulün gereğini yerine getiriyoruz ve kadroya bunları geçirmek için bir usul kuralı olarak bunu getirdik eleme maksadıyla getirilmiş bir kural değildir." dedi.

TEK TİP DÜZENLEMESİ

KHK ile terör ve darbe girişimine karışanlara getirilen Tek tip düzenlemesine de değinen Bozdağ, "Çocuklar ve hamile kadınlar bunun kapsamı dışında bırakılıyor, kadın tutuklu ve diğer kadın tutuklu ve hükümlülerin ise kıyafetinin nasıl olacağına ilişkin düzenlemeyi Adalet Bakanlığı çıkaracağı yönetmelikle belirleyecektir. Tabii onlara da kadınların giysisine uygun bir kıyafet şekli belirlenecektir. Şimdi bunu da farklı bir yere çekme gayreti içerisinde olanlar var. Milletimizin bizden talebiydi bu, sokaklarda her yerde terör yapacaksınız, masum insanları öldüreceksiniz, darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Milletimizin bu konudaki duyarlılığı, bu konudaki hassasiyeti, dikkate alındı. Demokrasiye inanan bir iktidar olarak, milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir. Şimdiden tabii bu uygulamayı çok eleştirenler var, bundan sonra da eleştireceklerdir. Biz onu görüyor ve biliyoruz. Bu eleştirileri göze alarak biz bu adımı attık. Milletimizin dediğini dikkate alarak biz bu adımı attık" dedi.

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