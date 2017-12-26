Başbakan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı! KHK'daki O Madde Değişmeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayımlanan KHK'da yer alan düzenlemeyle ilgili konuştu. Söz konusu metnin 'İç savaş' çıkartabileceği yönündeki iddialara yanıt veren Bekir Bozdağ, düzenlemenin '15 Temmuz ve 16 Temmuz'u kapsadığını bugün geçerli olmadığını söyledi.

İlgili maddede yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt veren Bozdağ :"Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan bir şey yok. Yanlışlık olur düzeltirsin. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yok. Bu metin üzerinden yorum yapanlar CHP yorumu üzerine doğru kabul ederek yorum yaptıklarını düşünüyorum. Onu bir kişi alıp, okuduğunda yapılan yorumların ne kadar art niyetli olduğunu göreceklerdir. Kimse işin aslına bakmıyor.

Aslı öyle değil, yorum yapanlar devamı diyor, neyin devamını kast ediyor 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemi, bunlar dediği ne, 15 Temmuz darbe girişimi ve o darbe teşebbüsündeki her eylem terör eylemi kabul edildiği için onu kast ediyor. Devamı dediği darbenin devamı. Bugün darbe devam ediyor mu? Mahkemelerde dosyalar var suçun tarihi belli 15 Temmuz, 16 Temmuz. O açıdan bu düzenleme muğlak değil, eksik değildir. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Bu düzenleme genel, özel ya da örtülü bir aftır demek, 15 Temmuz darbe girişimini canı pahasına önlemeye çalışan şehitlere, şehit yakınlarına, gazilere hakarettir. Çünkü af, suç işleyenler için yapılır. Suçlulara af yapılır. 15 Temmuz darbe girişimini engelleyen kahramanlar bir suç işlemediler. " dedi.

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