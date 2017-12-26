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Başbakan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı! KHK'daki O Madde Değişmeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayımlanan KHK'da yer alan düzenlemeyle ilgili konuştu. Söz konusu metnin 'İç savaş' çıkartabileceği yönündeki iddialara yanıt veren Bekir Bozdağ, düzenlemenin '15 Temmuz ve 16 Temmuz'u kapsadığını bugün geçerli olmadığını söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı! KHK'daki O Madde Değişmeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayımlanan KHK'da yer alan düzenlemeyle ilgili konuştu. Söz konusu metnin 'İç savaş' çıkartabileceği yönündeki iddialara yanıt veren Bekir Bozdağ, düzenlemenin '15 Temmuz ve 16 Temmuz'u kapsadığını bugün geçerli olmadığını söyledi.

26 Aralık 2017 Salı 15:09
Başbakan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı! KHK'daki O Madde Değişmeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayımlanan KHK'da yer alan düzenlemeyle ilgili konuştu. Söz konusu metnin 'İç savaş' çıkartabileceği yönündeki iddialara yanıt veren Bekir Bozdağ, düzenlemenin '15 Temmuz ve 16 Temmuz'u kapsadığını bugün geçerli olmadığını söyledi.

İlgili maddede yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt veren Bozdağ :"Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan bir şey yok. Yanlışlık olur düzeltirsin. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yok. Bu metin üzerinden yorum yapanlar CHP yorumu üzerine doğru kabul ederek yorum yaptıklarını düşünüyorum. Onu bir kişi alıp, okuduğunda yapılan yorumların ne kadar art niyetli olduğunu göreceklerdir. Kimse işin aslına bakmıyor.

Aslı öyle değil, yorum yapanlar devamı diyor, neyin devamını kast ediyor 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemi, bunlar dediği ne, 15 Temmuz darbe girişimi ve o darbe teşebbüsündeki her eylem terör eylemi kabul edildiği için onu kast ediyor. Devamı dediği darbenin devamı. Bugün darbe devam ediyor mu? Mahkemelerde dosyalar var suçun tarihi belli 15 Temmuz, 16 Temmuz. O açıdan bu düzenleme muğlak değil, eksik değildir. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Bu düzenleme genel, özel ya da örtülü bir aftır demek, 15 Temmuz darbe girişimini canı pahasına önlemeye çalışan şehitlere, şehit yakınlarına, gazilere hakarettir. Çünkü af, suç işleyenler için yapılır. Suçlulara af yapılır. 15 Temmuz darbe girişimini engelleyen kahramanlar bir suç işlemediler. " dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.12.2017 15:16
Anahtar Kelimeler:
HükümetSon Dakika Başbakan Yardımcısı
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Sevcan goksel 6 saat önce

15 temmuzda sokakta vatanını savunan. Sonrasında ohal var diye bir yuttuktan aylarca hapis yatanlara hükümet ne yapacak .Ohal li biz istemedik fetoyu da istemedi . Normal mahkumlar için ne yapacak bilgi vermeli

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Canberk 2 saat önce

15 temmuzdan sonra hâlâ suçsuz yere açığa alınanlar var bu konu hakkında hâlâ bi gelişme yok denmesi bu ülkenin memuru ve çalışan eksikliğini giderememekte ve alımlar olmasına rağmen bu sayının hâlâ az olmasında bir çözüme gidilmesi gerekiyor Türkiye için onlarca binlerce can verecek kişi var ve hep bir engel var bu kanunların yasa tasarısının ise yeniden düzenlenmesi ve suçsuz yere açığa alınanların bir çözüme varılması Türkiye için çözüm noktası olabilir.Saygılarımla arz ederim...

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