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Başbakan'dan CHP Liderine 'Elini Çabuk Tut Yoksa Sıra Kalmayacak'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim önergesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında söz aldı.

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Başbakan'dan CHP Liderine 'Elini Çabuk Tut Yoksa Sıra Kalmayacak'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim önergesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında söz aldı.

20 Nisan 2018 Cuma 16:48
Başbakan'dan CHP Liderine 'Elini Çabuk Tut Yoksa Sıra Kalmayacak'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim önergesi görüşmeleri sırasında ana muhalefet liderine CHP'den adaylığnı açıklayan milletvekillerini örnek göstererek, "Bugün karşınızda 65. Hükümetin başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum. Bir kez erken seçim görüşülmeye başlandığında bunu ertelemenin kimseye faydası yoktur. Bu yönde sayın Bahçeli’nin erken seçim ihtiyacını dile getirmesi ve ülkemizin baş başa kaldığı riskleri dikkate alarak bu yönde kararı sayın cumhurbaşkanımız 18 nisan tarihinde 24 haziran Pazar günü seçimin yapılması yönünde prensip kararımızı milletimize bildirmiştir. Burada hepimizi düşen milletin önüne gitmek ve millete hesabımızı vermektir.

Bu seçimin zamansız olduğu gibi söylemlerin bir alt yapısı yoktur. Siyasi partiler her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir. Gördüğümüz kadarıyla da zaten bu yönde bir hazırlık var. CHP’de adaylığını açıklayan açıklayana. Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun yoksa sıra kalmayacak. Son başbakan olarak belki gidip de gelmemek gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçmiştir. Hakkınızı helal edin." dedi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımChpCHP GENEL BAŞKANI
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