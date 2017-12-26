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Barzani'ye Bir Şok Daha! İstifa Kararı Gündeme Bomba Gibi Düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlemento Başkanı Yusuf Muhammed, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Barzani'ye Bir Şok Daha! İstifa Kararı Gündeme Bomba Gibi Düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlemento Başkanı Yusuf Muhammed, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

26 Aralık 2017 Salı 13:37
Barzani'ye Bir Şok Daha! İstifa Kararı Gündeme Bomba Gibi Düştü

Barzani'ye Bir Şok Daha! İstifa Kararı Gündeme Bomba Gibi Düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlemento Başkanı Yusuf Muhammed, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Muhammed, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu Değişim Hareketi ile Komel Koalisyon hükümetinden çekilme kararını almasıyla birlikte parlementodaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Süleymaniye'de patlak veren hükümet karşıtı gösterilerden sonra Goran ve Komel, Koalisyon hükümetinden ayrıldıklarını duyurmuştu. IKBY Yönetimi memurların maaşlarını ödemekte zorlanıyor ve bu konuda bir hamlede yapmıyor. Geçtiğimiz hafta bölgede düzenlenen protesto gösterilerine orantısız güçle müdahele edilmiş, bir çok insan yaralanmıştı. Ölü sayısı konusundaysa bir açıklama yapılmamıştı.

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