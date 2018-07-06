Bartın'da Dehşet! 2 Ölü, 3 Yaralı

Bartın'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Zonguldak- Bartın Karayolu'nun Akmanlar mevkisinde Bartın yönüne giden Bekir Sıtkı Yılmaz'ın idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazada yaralanan 22 yaşındaki Banu Yılmaz, 17 yaşındaki Mustafa Berat Yılmaz, 54 yaşındaki Fatma Hız ve 85 yaşındaki Hava Hız da ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hava hız, burada yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Yılmaz'ın cesediyse cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

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