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Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı!

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı.14 köy teröristlerden temizlendi.

Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı!

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı.14 köy teröristlerden temizlendi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 07:35
Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor. F-16 savaş uçağı tarafından bir doçka mevkii vurularak yok edildi.

Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu, bölgeden yer yer duman yükseldi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, sınır hattına gönderilen tankların sevkiyatı da devam etti.

11 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Harekatta ilk iki günde Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 14 köy terörden arındırıldı.  Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

İŞTE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415 oldu.

 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu” denildi.

Son Güncelleme: 13.10.2019 07:31
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