barış pınarı harekatı na maltepe üniversitesi desteği

Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulu sınırda toplandı

Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı destek

Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla İstanbul’daki merkez kampüs yerine Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’de yapıldı. Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar ve dekanlar daha sonra sınır birliklerine giderek, Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.

Maltepe Üniversitesi, Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla, yönetim kurulu toplantısını İstanbul’daki merkez kampüsü yerine Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’ye taşıdı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve dekanlar, yönetim kurulu toplantısı için toplandıkları Akçakale’de sınır birliklerine de destek ve moral ziyaretinde bulundu.

“Barış Harekatı’nda Türkiye’nin güvenli yarınları inşa etmek amacıyla terörle mücadele edildiğini” belirten Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karasar, “Günü geldiğinde altında yatacağımız toprağın üstünü korumak en kutsal vazifemizdir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karasar ve dekanların Şanlıurfa ve Akçakale programları yoğun geçti. Heyet ilk olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile makamında görüştü. Daha sonra Suriye sınırındaki Akçakale'ye gelen Karasar ve beraberindekiler, Kaymakam Hamza Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı'yı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Karasar ve dekanlar, daha sonra belediyenin Meclis Toplantı Salonu'nda olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

“AKADEMİSYENLER OLARAK MEMLEKETİMİZİN DEĞERİNİ BİLİYORUZ”

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karasar, burada yaptığı konuşmada, aydın sorumluluğuyla Barış Harekatı’na verdikleri desteği göstermek için yönetim kurulunu Şanlıurfa’da, sınır ilçe Akçakale’de gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Akademisyenler olarak memleketin her taşının değerini bildiklerini söyleyen Karasar, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki terör ateşini söndürecek ve geleceğe can verecek. Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulu ve akademisyenleri, öğrencileri olarak, vatanın bekası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimizin yanında olduğumuzu bölgeye yaptığımız ziyaretle dile getirmekten şeref duyuyoruz. Umuyoruz ki gerek eğitim kurumları gerek sivil toplum kuruluşları bu tür ortamlarda ve mekanlarda bir araya gelerek, birlik ve beraberliğimizi yedi düvele göstermek noktasında daha cesur davranır."

Daha önce Zeytin Dalı Harekatı sırasında Hatay'ın Hassa ilçesinde toplantı yaptıklarını belirten Karasar, üniversite olarak harekatı desteklediklerini söyleyerek, "Aziz vatanımızın bereketli topraklarında yeşerecek fidanlara güvenli yarınlar inşa etmek amacıyla, terörle mücadeleye destek vermek için buradayız." dedi.

SINIR BİRLİKLERİ ZİYARET EDİLDİ

Akademisyen heyeti, Türkiye’nin terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturmak amacıyla yaptığı harekata desteklerini göstermek amacıyla Akçakale’de yaptıkları yönetim kurulu toplantısının ardından sınır birliklerindeki askerleri ziyaret etti.