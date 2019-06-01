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Banu Alkan: Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum

Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, katıldığı bir televizyon programında "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık" dedi.

Banu Alkan: Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum

Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, katıldığı bir televizyon programında "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık" dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:21
Banu Alkan: Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum

Banu Alkan, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Alkan, artık siyasete atılacağını ve Kültür ve Turizm bakanı olarak görev yapmak istediğini söyledi. 

Alkan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

'ÜNLÜ OLUNCA ÖNEMLİ İSİMLER BENDEN SONRA ANILMAYA BAŞLADI'

 - Şöhreti bir anda yakaladım, genç isimlere fırsat verdim. Ünlü olunca önemli isimler benden sonra anılmaya başladı.

- Afrodit aşk ve güzellik tanrıçası demek. Murat Taşdemir 13 sene beni çok yormuş. Bebekler dünyaya geldi, annemi kaybettim. Sonra kendimi yeğenlerime adadım.

- İlk defa bu yaz aşka kapılarımı açacağım. Bu ana kadar kapalıydı... Murat Taşdemir bitmeyecek aşkı bir sözle bitirdi. Şimdi sadece anılarımı yayınlıyorum. Tekrar bana dönse asla artık olmaz.

'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI OLMAK İSTİYORUM'

- Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık.

- Türkiye benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Popüler çok insanlar var ama Çeşme'de halkın 10 bini benim arkamda olurdu.

- Annemi kaybettiğim gün hayatımın en acı günüydü.

'TÜRKİYE, BANU ALKAN'I ÇOK SEVİYOR'

- Format olduğunu bildiğim için tokat olayını çok önemsemedim. Murat çok naiftir aslında, biraz da maçodur. Orada nasıl onu yaptı bilmiyorum. O olayla inanılmaz bir şöhret yakalamıştı ama şunu atladı; Türkiye, Banu Alkan'ı çok seviyor.

'AKLI BAŞINDA BİR KIZDIM'

- 16 yaşında sinema sektörüne başladım. Şöhreti yakaladığım zaman çok aklı başında bir kızdım. Annem böyle öğretmişti, bu konuda önemli bir faktördü. Ablam da öyledir...

'BİZDEN SONRA SİNEMAYA NESİL GELEMEDİ'

- Bizden sonra sinemaya yeni nesil gelemedi, beyazperde kabul etmedi. Şu an filmler çekiliyor ama bizden sonra gelen olmadı. Türkiye'de beğendiklerim var. Tuba Büyüküstün'ü beğeniyorum Türkiye'den. Serenay Sarıkaya bana çok dişi gelmiyor. Ben kadını biraz dişi seviyorum.

- Ben makyajsız daha güzelim, makyöze sorabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde YouTube sayfamdan makyajsız halimi görebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
banu alkan kültür turizm bakanı olmak istiyorum
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