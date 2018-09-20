Bankada büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı

Antalyada bir bankanın ticari kredi işlemlerine bakan banka görevlisi O.T.’nin hayali kredilerle 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddia edildi. Yıllık izne ayrılıp, ortadan kaybolan O.T.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Antalya'ya bağlı Kepez ilçesinin Göksü Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi içindeki bir devlet bankasının şubesinde ticari kredi işlemlerini y öneten bir banka görevlisi O.T., sahte belgelerle hayali kişilere 15 milyon lira kredi vermiş gibi gösterip, parayı iddiaya göre kendi hesabına aktardı. Bir süre önce yıllık izine ayrılan O.T., sırra kadem bastı. Şüphe üzerine yapılan ilk incelemelerde, O.T.’nin 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi. Genel müdürlük zimmetin boyutunu belirlemek üzere iki müfettiş görevlendirdi. Banka avukatları da olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kaynaklar; Hürriyet

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