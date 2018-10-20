Banka Memuru'nun Dikkati Sayesinde Yakalandılar!

Çanakkale'de, kendilerini polis memuru olarak tanıtan şahıslara vermek için banka hesabında bulunan 210 bin lirayı çeken yaşlı kadın, banka memurunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Çanakkale Merkez'de Cevatpaşa Mahallesi Hasanpaşa Sokağı'nda oturan 78 yaşındaki Hafize P'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 32 yaşındaki A.T. ve 32 yaşındaki H.B. bankadaki hesaplarına el konulacağını, evinde de arama yapılacağını belirterek, parasını çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

BANKA MEMURUNUN DİKKATİ SAYESİNDEN DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

Şüphelilerin talimatları doğrultusunda parasının bulunduğu banka şubesine giden 78 yaşndaki Hafize P, hesabındaki 210 bin lirayı çekti. Müşterisinin durumundan şüphelenen banka memuru, yaşlı kadının oğluna ulaşarak durum hakkında bilgi verdi.

Hafize P'nin oğlu da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle iletişime geçerek annesini takibe aldırdı.

Yaşlı kadını evinin arka sokağında bulunan inşaata çağıran ve para dolu çantayı almaya gelen şüpheliler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

HIRSIZLIK VE NİTELİKLİ DOLANRICILIK SUÇLARINDAN SABIKALILAR

Hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından daha önce sabıkaları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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