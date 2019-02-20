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Banka hesabını kullandırana 5 bin TL vermişler

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 106'ya yükseldi. Çetenin günlük cirosunun 400 bin TL olduğu, banka hesabını kullandıran şahıslara da 5 bin TL para verildiği öğrenildi.

Banka hesabını kullandırana 5 bin TL vermişler

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 106'ya yükseldi. Çetenin günlük cirosunun 400 bin TL olduğu, banka hesabını kullandıran şahıslara da 5 bin TL para verildiği öğrenildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:01
Banka hesabını kullandırana 5 bin TL vermişler

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıslar olduğunu etspit edildi.

HaberTürk'te yer alan habere göre; polis savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca suç örgütünün elamanlarını takibe aldı. Yapılan takip neticesinde çete liderinin Şırnak'a bağlı Silopi ilçesinde yaşayan Riber O. olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye'de 11 ilde yasa dışı bahis oynattığı Adana'da 3 kardeşinin işi organize ettiğini tespit etti.

OPERASYONA 800 POLİS KATILDI

Polis bu tespitlerden sonra operasyon için harekete geçti. 800 polis eş zamanlı olarak, gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 106 kişi gözaltına alındı.

21 LÜKS OTOMOBİL VE 34 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL

Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemede bahis çetesinin, 2 bin 742 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753 bin 500 lira, 2 milyon 155 bin lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule el kondu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini belirledi. Bahis çetesinin ise liderliğini yapan 44 yaşındaki Riber O.'nun KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Riber O.'nun hesaplarını kullandığı kişilere 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin de farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.02.2019 09:32
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banka hesabını kullandırana bin tl vermişler
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