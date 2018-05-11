Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Balıkesir'de Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de feci bir kaza meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

banner396

Balıkesir'de Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de feci bir kaza meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2018 Cuma 21:02
Balıkesir'de Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi Balıkesir'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Balıkesir'de feci bir kaza oldu.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeden alınan son dakjika bilgilerine göre, Savaştepe ilçesi Soğucak mevkiinde, Recep Koç'un (37) kullandığı 10 L 5879 plakalı bir otomobil iş makinesine çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Recep Koç, Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki Sena Koç hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Balıkesir Savaştepe yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Cenazeler ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBalıkesirBalıkesir Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce'den 'Meral Akşener' Açıklaması 'Yarımdıcısı Yaparsa Olurum'
Muharrem İnce'den 'Meral Akşener' Açıklaması 'Yarımdıcısı Yaparsa Olurum'
Meteoroloji'den 3 Bölge İçin Şiddetli Yağmur Uyarısı (Hafta Sonu Hritalı Hava Durumu)
Meteoroloji'den 3 Bölge İçin Şiddetli Yağmur Uyarısı (Hafta Sonu Hritalı Hava Durumu)
Polis Alımı Sınav Sorularını Çalan Şüpheliler Yakalandı
Polis Alımı Sınav Sorularını Çalan Şüpheliler Yakalandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim