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Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliye binasında gaz sızıntısı meydana geldi. Vali Ersin Yazıcı, 4'ü ağır 34 kişinin zehirlendiği duyurdu.

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliye binasında gaz sızıntısı meydana geldi. Vali Ersin Yazıcı, 4'ü ağır 34 kişinin zehirlendiği duyurdu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:29
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliye binasında gaz sızıntısı meydana geldi. Vali Ersin Yazıcı, 4'ü ağır 34 kişinin zehirlendiği duyurdu.

Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 34 kişi zehirlendi.

Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, doğalgaz akışının kesildiği adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksit gazından şu ana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, 4 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.02.2019 19:18
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