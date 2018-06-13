Baldız Mahkemede Açıkladı: Gece Ablamla Yattım Sabah Eniştemle Kalktım

Edinilen son dakika bilgilerine göre taciz skandalı üzerine B.E.’nin annesi ve ablası, olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için eve üç kez gizli kamera yerleştirdi.

Bunlardan birinde Berk D, salonda kanepede yatmakta olan genç kızın üzerinde bulunan yorganı kaldırırken görüntülendi. Aile, bu görüntülerin çekilmesi sonrası Cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Berk D., emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkarılan Berk D. hakkında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkında, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Çocuğa cinsel istismar suçundan 8 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Berk D.’nin yargılanmasına başlandı. Görülen ilk dava duruşmasına pedagog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan B.E., "Eniştem fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Ben evlerinde kaldığım zaman kanepede yatıyordum. Kendisi gecenin bir saati gelince yanıma sokulup kalçamı okşuyordu. Uyanır gibi yaptığımda ise uzaklaşıyordu. Bir defasında o çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım. Şok oldum. Olayı anneme ve ablama söylemek zorunda kaldım. Eve üç kez güvenlik kamerası yerleştirdik. Bir defasında eniştem gelip üzerimdeki yorganı açtı. Bu sırada hareket edince kaçtı" ifadelerini kullandı.

BALDIZININ YATAKTA OLDUĞUNU FARKETMEMİŞ

Hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Berk D. ise şu ifadeleri kullandı:

"Baldızımı ben kardeşim gibi görüyordum. Ben kendisine cinsel istismarda bulunmadım. Kamera görüntüsünde ise gece gelince düşen yorganını kaldırıp üzerine örttüm. Ayrıca yatak olayını söylüyor. Ben işten gelince direkt yatağa girdim. Onu fark etmedim. Masumum beraatimi istiyorum."

Sanık avukatı Tayfun Gündoğdu ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip şu şekilde savunma yaptı:

"Müvekkilime komplo kurmuşlar. Konu gündeme geldikten sonra eşi ondan Görükle Mahallesi’nde bir daire karşılığı boşanmak istedi. O da kabul etmedi. Böylece kurdukları komployu yargıya taşıdılar"

Sanık Berk D.’nin eşi N.D.’nin sinir krizi geçirdiği için ifade veremediği duruşmayı erteleyen mahkeme, Berk D.’nin tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

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