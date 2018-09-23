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Bakıcı İlanıyla Tecavüz!..

İstanbul'da internetten "Bakıcı aranıyor" ilanı vererek görüşme yaptığı yabancı uyruklu bir kadına araba içerisinde tecavüz ettiği öne sürülen tutuklu sanık F.G., 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığa "iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanık F.G.'nin tutukluluk halinin de devam etmesine karar verdi.

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Bakıcı İlanıyla Tecavüz!..

İstanbul'da internetten "Bakıcı aranıyor" ilanı vererek görüşme yaptığı yabancı uyruklu bir kadına araba içerisinde tecavüz ettiği öne sürülen tutuklu sanık F.G., 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığa "iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanık F.G.'nin tutukluluk halinin de devam etmesine karar verdi.

23 Eylül 2018 Pazar 12:38
Bakıcı İlanıyla Tecavüz!..

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 2018 yılında meydana gelen olay şöyle yaşandı: Afrika kıtasından İstanbul'a gelen 40 yaşındaki A.C. oturma izni aldı ve çalışmak için internetten "Bakıcı aranıyor" ve "Temizlikçi aranıyor" ilanlarını inceledi. Bu sitedeki bir ilan üzerine iletişime geçen A.C., kendisine söylenen yere iş görşmesi için gitti. Burada kendisini F.G., karşıladı, bir süre A.C.'yi aracında gezdiren F.G., daha sonra aracı tenha bir yere çekerek, A.C.'ye tecavüz etti. F.G. daha sonra  A.C.'yi otobüse bindirdi. A.C. de polise gidip olayı anlatarak şikayetçi oldu. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüphelinin olaydan hemen sonra "Eleman aranıyor" ilanını siteden kaldırdığını ve mağdure ile iletişime geçtiği telefonu kullanıma kapatması nedeniyle kendisine ulaşılamamasını hedeflendiğini düşünüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Rıza ile ve para karşılığı ilişkiye girilmesi halinde ilanın kaldırılması, telefonun kapatılması için bir neden bulunmamaktadır. Ayrıca yabancı olduğunu bildiren bir kişiye konum atılarak çağrılması ardından da bu tür eyleme maruz kalması sebebiyle şüphelinin kendisinin bulunmaması için bu yola başvurulduğunu ortaya koymaktadır." İddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, şüpheli F.G.'nin 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. 

SANIK: RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yapan sanık F.G. yaşlı annesi ve kızına bakacak bir bakıcıya ihtiyaç duyduklarını ve internet üzerinen bakıcı aradığına ilişkin ilan verdiğini belirterek, "Mağdur ile telefonda görüşerek buluşmaya karar verdik. Mağdura konum attım. Kendisine 'Kafe ya da pastahanede buluşalım' dedim. 'Olmaz polis!' dedi. Bunun üzerine aracıma bindik. Bir süre sonra aracı park ettim. Park yeri ıssız değildi. Mağdur cinsel birliktelik teklif etti. 150 TL'yi kabul etti ve birlikte olduk. Evli ve çocuklu olmam sebebiyle pişmanlık duydum. Mağdura kendisini işe alamayacağımı söyledim. Kendisini otobüs durağına getirdim. Mağdur ile rızasıyla cinsel birliktelik yaşadık. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

MAĞDUR: ŞİKAYETÇİYİM

Mağdur da internetteki ilan üzerine irtibat numarasına mesaj gönderdiğini, telefondaki kadının akşam 17.00'da görüşmek istediğini ve akşam görüşmek için ısrarcı olduğunu belirterek şunları anlattı: Geliş yolunda erkek beni aradı, annesinin beni karşılamasını söylediğini belirtti. Bu kişinin aracına bindik. 'Eve gidiyoruz' dedi, ancak bir hayli araçta dolaştık. Aracı park etti ve evin anahtarı bulunmadığını bu nedenle içeri giremeyeceklerini söyledi. Mazeret olarak da annesinin kuaförde olduğunu, bu nedenle eve giremediklerini söyledi. "Çok güzelsin!" şeklinde iltifat içeren sözler söylemeye başladı. Ben "Evime dönmek istiyorum" dedim. Telefonumu aldı ve attı. Öldürülme korkusu yaşadım. Benimle iki kez cinsel ilişkiye girdi. Ağladım, gitmek istediğimi söyledim. Telefonda annesiyle konuşuyormuş gibi yaptı; ama konuşmadığını biliyordum. Beni otobüse bindirdi. Otobüse bindikten sonra sanığa mesaj atarak polise gidip şikayette bulunacağımı yazdım. Ancak telefon bloke edilmişti. Sitedeki ilan da kaldırılmıştı. Evime gittim ertesi gün de olayı adli makamlara bildirdim. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. 

MAHKEME İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyet, "Nitelikli cinsel istismar" suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirterek sanık F.G.'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun zincirleme işlendiğini belirten mahkeme heyeti cezayı 15 yıla çıkardı. Sanığın sabıkalı suç geçmişi, duruşmada pişmanlık içermeyen davranışlarını da dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa "iyi hal" indirimi de uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Kaynaklar; Hürriyet

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bakıcı ilanıyla tecavüz
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