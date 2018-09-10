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Bakanlık'tan SMS'li Uyarı!..

İçişleri Bakanlığı bakanlıklar arasında sosyal medyayı ve mobil platformları en etkili kullanan en iyi bakanlıklardan biri haline geldi. Vatandaşları anına bilgilendirme konusunda önemli işlere imza atan bakanlık bu sabah bütün cep telefonu kullanıcılarına gönderdiği kısa mesaj ile (SMS) emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımı konusunda Polis ve Jandarma ekiplerinin görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

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Bakanlık'tan SMS'li Uyarı!..

İçişleri Bakanlığı bakanlıklar arasında sosyal medyayı ve mobil platformları en etkili kullanan en iyi bakanlıklardan biri haline geldi. Vatandaşları anına bilgilendirme konusunda önemli işlere imza atan bakanlık bu sabah bütün cep telefonu kullanıcılarına gönderdiği kısa mesaj ile (SMS) emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımı konusunda Polis ve Jandarma ekiplerinin görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:32
Bakanlık'tan SMS'li Uyarı!..

İçişleri Bakanlığı bakanlıklar arasında sosyal medyayı ve mobil platformları en etkili kullanan en iyi bakanlıklardan biri haline geldi. Vatandaşları anına bilgilendirme konusunda önemli işlere imza atan bakanlık bu sabah bütün cep telefonu kullanıcılarına gönderdiği kısa mesaj ile (SMS) emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımı konusunda Polis ve Jandarma ekiplerinin görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği SMS şöyle;

''Tüm Polis ve Jandarma birimlerimiz mniyet Kemeri, Cep Telefonu ve Tehlikeli Araç Kullanımı denetimlerinde görevlenidirili. Lütfen bu yolda  hep birlikteyiz'' ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  daha önce yaptığı açıklamalar denetimlerin sıklaştırılacağı özellikle, Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu ile ilgili kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulanacağını hatırlatmıştı. Açıklama sonra bakanlık tarafından gönderilen bu SMS ile araçları ile trafikte bulunan vatandaşların önce can güvenlikleri için daha sonra da cezai işleme maruz kalmamaları için bakanlığın gönderdiği SMS'i dikkate almaları gerekiyor.

Bakanlıktan gönderilen SMS görüntüsü şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.09.2018 10:33
Anahtar Kelimeler:
bakanlık tan sms li uyarı
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Mustafa 48 dakika önce

Tabi devlet batıyor. para lazım nerden gelecek bu para. Halka kesilen Trafik cezalarından

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