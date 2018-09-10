Bakanlık'tan SMS'li Uyarı!..

İçişleri Bakanlığı bakanlıklar arasında sosyal medyayı ve mobil platformları en etkili kullanan en iyi bakanlıklardan biri haline geldi. Vatandaşları anına bilgilendirme konusunda önemli işlere imza atan bakanlık bu sabah bütün cep telefonu kullanıcılarına gönderdiği kısa mesaj ile (SMS) emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımı konusunda Polis ve Jandarma ekiplerinin görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği SMS şöyle;

''Tüm Polis ve Jandarma birimlerimiz mniyet Kemeri, Cep Telefonu ve Tehlikeli Araç Kullanımı denetimlerinde görevlenidirili. Lütfen bu yolda hep birlikteyiz'' ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalar denetimlerin sıklaştırılacağı özellikle, Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu ile ilgili kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulanacağını hatırlatmıştı. Açıklama sonra bakanlık tarafından gönderilen bu SMS ile araçları ile trafikte bulunan vatandaşların önce can güvenlikleri için daha sonra da cezai işleme maruz kalmamaları için bakanlığın gönderdiği SMS'i dikkate almaları gerekiyor.

Bakanlıktan gönderilen SMS görüntüsü şöyle;

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