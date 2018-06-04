Bakanlıktan Açıklama: Terörist Başının İade Belgeleri CHP Heyetine İnceletildi

Adalet Bakanlığı , CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ Elebaşının İadesine yönelik iddiaları sonrası CHP'den bir heyete iade evraklarının inceletildiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı'nca yapılan resmi açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi :

"CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan CHP heyeti, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

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