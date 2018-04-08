Bakanlıktan Açıklama Geldi! Yeşil Listede Aranan Terörist Eyüp Çelik Öldürüldü!

Diyarbakır'da sona eren terör operasyonunda terörden arananlar listesinde bulunan 'yeşil' kategorideki bölücü hainin de arasında yer aldığı iki hainin öldürüldüğü bildirildi.

Valilik'ten de bugün bir açıklama geldi. 4 Nisan'da Jandarma , Güvenlik korucuları ve PÖH'ün katılımıyla başlatılan Bayrak 81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin operasyonunun başarıyla tamamlandığına yer verilen açıklamda, operasyonda Yeşil renkli kod listesi ile aranan bölücü hain Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik ile Şervan Azat kod isimli Ömer Kaya'nın imha edildiği belirtildi.

Öte yandan operasyonda bölücü yaratıklar tarafından kullanılan 7 mağara ve 8 sığınak ile 3 uzaktan kumandalı EYP bulunarak imha edildi.

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