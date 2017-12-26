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Bakanlık Yılbaşı Kutlayanlar için Ücretsiz Ağaç Fidanı Dağıtacak!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yılbaşı nedeniyle ağaç kesimlerinin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için harekete geçildi.

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Bakanlık Yılbaşı Kutlayanlar için Ücretsiz Ağaç Fidanı Dağıtacak!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yılbaşı nedeniyle ağaç kesimlerinin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için harekete geçildi.

26 Aralık 2017 Salı 12:24
Bakanlık Yılbaşı Kutlayanlar için Ücretsiz Ağaç Fidanı Dağıtacak!

Bakanlık Yılbaşı Kutlayanlar için Ücretsiz Ağaç Dağıtacak!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yılbaşı nedeniyle ağaç kesimlerinin önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için harekete geçildi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü, Bölge müdürlüklerine, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi için bilgilendirici afiş ve broşür gibi materyalleri basıp dağıtacaki, ayrıca vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yılbaşının yaklaşmasıyla ormanlık alanlardan kaçak kesim yapılmasını önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri aldık ve vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtacağız. Ormanlarımız çok sıkı bir şekilde takip edilecek. Ayrıca dağıtılacak ücretsiz fidanların dikimi için de istenildiği takdirde teşkilatımız tarafından yardımcı olunacak. Usulsüz kesim yapanlar 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14. ve 91. maddesi uyarınca cezalandırılacak. Devlet ormanlarında, yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek, koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak yasaklanmıştır. Bu maddelere aykırı olarak eylem yapanlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusu fidan olması halinde ise verilecek ceza bir kat artırılır." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 26.12.2017 12:29
Anahtar Kelimeler:
Ağaç FidanıYılbaşıYılbaşı Kutlamaları
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